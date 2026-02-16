ECONOMIE
Estland: NAVO zal diep in Rusland toeslaan bij inval

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 14:34

TALLINN (ANP) - De NAVO zal diep in Rusland toeslaan als dat land de Baltische landen binnenvalt. Dat zegt de Estse minister van Buitenlandse Zaken Margus Tsahkna in een interview met de Britse krant The Telegraph. "We kunnen het niet laten gebeuren dat Rusland de Baltische landen binnenvalt en we dan pas terugvechten", aldus Tsahkna.
In de Baltische landen - Estland, Letland en Litouwen - wordt de Russische dreiging door hun ligging tegen of dicht bij dat land sterk gevoeld. Vergeleken met andere EU-landen geven de Baltische landen daarom procentueel veel uit aan defensie, onder meer aan de zogenoemde Baltische Defensielinie.
