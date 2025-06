Etna op Sicilië uitgebarsten, grote rookwolk boven eiland

Op het Italiaanse eiland Sicilië is de Etna, de actiefste vulkaan van Europa, uitgebarsten. Er komt een enorme rookwolk uit de krater, maar volgens de autoriteiten vormt die op dit moment geen gevaar voor de bevolking.

Het Nationale Geologische en Vulkanologische Instituut van Italië zegt dat er bij de uitbarsting een 'pyroclastische stroom' is vrijgekomen. Dat is een mengsel van lava, vulkanisch gesteente, as en gassen en is extreem gevaarlijk, maar de stroom lijkt voorlopig niet naar bewoonde of toeristische gebieden te verspreiden. De autoriteiten raden wel aan om de omgeving te mijden.

De zuidoostelijke krater van de Etna is volgens de president van de regio Sicilië gedeeltelijk ingestort. De rookwolk heeft naar schatting een hoogte bereikt van 6,5 kilometer. De luchtvaart wordt gewaarschuwd voor die wolk, maar het vliegveld in het nabijgelegen Catania werkt gewoon volgens schema.