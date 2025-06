Hulst stopt noodopvang asielzoekers, vindt vergoeding te laag

HULST (ANP) - Een crisisnoodopvang voor asielzoekers in Hulst gaat op 1 juli dicht. De vergoeding vanuit de overheid gaat omlaag en "dat nieuwe bedrag is niet meer kostendekkend", laat de Zeeuws-Vlaamse gemeente maandag weten.

Hulst ving sinds oktober 2022 ongeveer vijftig asielzoekers op in een zaal van zwembad Reynaertland. Zij gaan nu naar andere locaties.

De gemeente zegt vanaf 1 juli 88 euro per asielzoeker per dag te krijgen van het Rijk. Voor dat bedrag is het niet mogelijk de opvang open te houden, aldus Hulst. De gemeente voegt eraan toe geen eigen geld bij te willen leggen.

Hulst werkt aan een nieuwe opvanglocatie. Daar moet plek komen voor ongeveer 100 asielzoekers en zo'n 150 Oekraïense vluchtelingen. De opvang zou later dit jaar open moeten gaan en vijftien jaar lang beschikbaar moeten zijn. Die plannen gaan door, meldt de gemeente. Hulst zegt dat ze de huidige opvang open had willen houden tot de ingebruikname van de nieuwe locatie, maar "dat is helaas niet meer mogelijk".