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Hof: Nederlands bedrijf niet aansprakelijk voor mosterdgas Irak

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 12:09
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DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse bedrijf Otjiaha dat in de jaren 80 grondstoffen zou hebben geleverd waarmee het Iraakse leger mosterdgas maakte, is hiervoor niet aansprakelijk. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald. Het land, destijds onder leiding van Saddam Hoessein, gebruikte dit verboden chemische wapen tegen Iraniërs.
Vijf mensen die deel uitmaakten van het Iraanse leger klaagden Otjiaha en de overleden directeur-grootaandeelhouder Hans Melchers in 2023 aan voor aansprakelijkheid voor het zware letsel dat zij opliepen tijdens mosterdgasaanvallen. De Iraniërs verweten het bedrijf, dat destijds Melchemie heette, dat zij thionylchloride aan het regime van Hoessein hebben geleverd. Die stof is nodig voor het maken van mosterdgas.
De rechtbank wees de aanklacht van het vijftal af. Zij vond niet bewezen dat het bedrijf destijds bewust was dat Irak mosterdgas met de geleverde stof zou maken. In het hoger beroep komt het hof tot dezelfde conclusie.
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