ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU bedankt leiders Midden-Oosten voor hulp terugkeer Europeanen

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 15:09
anp090326139 1
BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en voorzitter van de EU-leiders António Costa hebben landen in het Midden-Oosten bedankt voor "hun hulp en steun bij de repatriëring van tienduizenden Europese burgers die vastzaten in hun land" door de oorlog in Iran. Dat deden ze in een videogesprek met leiders en ministers van Jordanië, Egypte, Bahrein, Libanon, Syrië, Turkije, Armenië, Irak, Qatar, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en Oman.
De EU-leiders hebben opnieuw hun zorgen en afkeuring geuit over de aanvallen van Iran. "Hoewel de internationale op regels gebaseerde orde onder druk staat, zijn wij ervan overtuigd dat dialoog en diplomatie de enige haalbare weg voorwaarts zijn", laten de twee weten in een verklaring.
De voorzitters uitten ook hun zorgen over de steeds verder ontheemde bevolking van Libanon door het conflict. Een EU-vlucht met noodhulpgoederen voor Libanon staat voor dinsdag gepland, staat in de verklaring.
loading

POPULAIR NIEUWS

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

173451899_m

Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

ftcms_8244fa56-1275-4602-be3a-23a851e88855

Mojtaba Khamenei aan de macht: waarom Iran kiest voor nóg harder

Loading