EU bedankt leiders Midden-Oosten voor hulp terugkeer Europeanen

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en voorzitter van de EU-leiders António Costa hebben landen in het Midden-Oosten bedankt voor "hun hulp en steun bij de repatriëring van tienduizenden Europese burgers die vastzaten in hun land" door de oorlog in Iran. Dat deden ze in een videogesprek met leiders en ministers van Jordanië, Egypte, Bahrein, Libanon, Syrië, Turkije, Armenië, Irak, Qatar, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en Oman.

De EU-leiders hebben opnieuw hun zorgen en afkeuring geuit over de aanvallen van Iran. "Hoewel de internationale op regels gebaseerde orde onder druk staat, zijn wij ervan overtuigd dat dialoog en diplomatie de enige haalbare weg voorwaarts zijn", laten de twee weten in een verklaring.

De voorzitters uitten ook hun zorgen over de steeds verder ontheemde bevolking van Libanon door het conflict. Een EU-vlucht met noodhulpgoederen voor Libanon staat voor dinsdag gepland, staat in de verklaring.