Macron kondigt 'defensieve' missie aan voor heropening zeestraat

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 15:06
PAPHOS (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft op Cyprus plannen aangekondigd voor een "louter defensieve" missie om de Straat van Hormuz te heropenen. Het is de bedoeling om vrachtschepen en tankers te escorteren "na het einde van de heetste fase van het conflict" in het Midden-Oosten, verklaarde hij na een ontmoeting met de leiders van Cyprus en Griekenland.
Met de missie, met ook niet-Europese bondgenoten, moet worden gezorgd dat producten als olie en gas vervoerd kunnen worden door de zeestraat bij Iran. Die is feitelijk gesloten sinds het begin van de oorlog.
Macron arriveerde maandag op Cyprus voor overleg over regionale veiligheid met president Nikos Christodoulides en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. De ontmoeting volgde op een droneaanval op een Britse basis op het eiland, ruim een week geleden. Frankrijk stuurde daarop al meer militair materieel naar het Middellandse Zeegebied. "Als Cyprus wordt aangevallen, wordt Europa aangevallen", zei Macron.
