Griekspoor in Davis Cup onderuit tegen Alcaraz, stand gelijk

MÁLAGA (ANP) - Tallon Griekspoor heeft het tweede enkelspel in de kwartfinale van de Davis Cup Finals tussen Nederland en Spanje verloren. Carlos Alcaraz versloeg de beste tennisser van Nederland met 7-6 (0) 6-3, waardoor de stand in het duel in evenwicht is (1-1). Het dubbelspel moet uitmaken wie naar de halve eindstrijd gaat.

In de laatste partij nemen Botic van de Zandschulp en Wesley Koolhof het op tegen Alcaraz en Marcel Granollers. Van de Zandschulp won eerder op dinsdag met 6-4 6-4 van Rafael Nadal. Als Nederland het dubbelspel wint, dan heeft Nadal tegen Van de Zandschulp zijn laatste wedstrijd als tennisprof gespeeld.

De 28-jarige Griekspoor had in de eerste games meer moeite met zijn servicebeurten dan Alcaraz, maar sloeg in de zesde game uit het niets toe. De nummer 40 van de wereldranglijst brak de opslag van de Spanjaard op love, mede door een aantal fouten van de mondiale nummer 3. Het bleek een korte inzinking van Alcaraz, die in de volgende game meteen terugbrak.

In de tiebreak liet Alcaraz, dit jaar winnaar van Wimbledon en Roland Garros, opnieuw zijn klasse zien. Hij gunde een zichtbaar gefrustreerde Griekspoor geen enkel punt (7-0). Het bleek het breekpunt in de wedstrijd. De Spanjaard snelde in de tweede set naar een 3-0-voorsprong en verloor daarna geen punt meer op zijn eigen opslag.