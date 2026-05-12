ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-buitenlandchef Kallas: defensieproductie moet fors omhoog

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 10:44
anp120526100 1
BRUSSEL (ANP) - De productie van defensiemateriaal in Europa blijft achter en moet fors omhoog, zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Ook de gezamenlijke inkoop van defensiemateriaal blijft achter. "We moeten de lidstaten echt aansporen tot meer gezamenlijke aankopen en innovatie", zei Kallas voor het begin van de vergadering met de EU-ministers van Defensie. Daar wordt onder meer gesproken over de defensieparaatheid van de EU.
Verder moeten de lidstaten meer materieel samen ontwikkelen, mede om te voorkomen dat het onderling niet uitwisselbaar is, zei Kallas.
Onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk onderstreepten de noodzaak daartoe, zeiden hun staatssecretarissen en ministers bij aankomst in Brussel.
Wat Duitsland betreft moet de EU zorgen voor voldoende afschrikking, die op diverse niveaus moet worden geregeld, zoals troepeninzet en logistiek. "Alleen afschrikking kan een agressor ervan weerhouden ons aan te vallen", zei de Duitse staatssecretaris Sebastian Hartmann (Defensie).
loading

POPULAIR NIEUWS

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

250939633_m

De top-20 slechtste luchtvaartmaatschappijen: KLM staat er bij...

73102548_m

Nieuwe kankerbehandeling maakt wetenschappers enthousiast: "We hebben nog maar het topje van de ijsberg gezien”

88217605_m

Je glasvezelkabel luistert mee: wetenschappers slaan alarm over nieuw privacyrisico

generated-image (5)

Generatie Alpha: De kinderen die nooit offline zijn

187324967_m

De magnetron heeft een slecht imago, maar het is vaak de gezondste optie

Loading