EU-buitenlandchef Kallas: defensieproductie moet fors omhoog

BRUSSEL (ANP) - De productie van defensiemateriaal in Europa blijft achter en moet fors omhoog, zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Ook de gezamenlijke inkoop van defensiemateriaal blijft achter. "We moeten de lidstaten echt aansporen tot meer gezamenlijke aankopen en innovatie", zei Kallas voor het begin van de vergadering met de EU-ministers van Defensie. Daar wordt onder meer gesproken over de defensieparaatheid van de EU.

Verder moeten de lidstaten meer materieel samen ontwikkelen, mede om te voorkomen dat het onderling niet uitwisselbaar is, zei Kallas.

Onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk onderstreepten de noodzaak daartoe, zeiden hun staatssecretarissen en ministers bij aankomst in Brussel.

Wat Duitsland betreft moet de EU zorgen voor voldoende afschrikking, die op diverse niveaus moet worden geregeld, zoals troepeninzet en logistiek. "Alleen afschrikking kan een agressor ervan weerhouden ons aan te vallen", zei de Duitse staatssecretaris Sebastian Hartmann (Defensie).