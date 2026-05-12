ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Starmer zegt ondanks druk dat hij doorgaat met land besturen

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 11:15
anp120526101 1
LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer heeft zijn kabinet laten weten dat hij niet opstapt. "De Labourpartij heeft een procedure om een partijleider aan te vechten en die is niet in gang gezet", staat in een verklaring van zijn kantoor.
Starmer vergaderde dinsdagochtend met ministers die volgens Britse media niet met hem verder willen. The Telegraph schreef dat naar verwachting zes kabinetsleden aandringen op zijn vertrek. Het gaat volgens bronnen onder meer om de ministers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid en Defensie.
Onder de afvallige ministers bestaat volgens de krant nog wel onenigheid over hoe zijn vertrek eruit zou moeten zien. Defensieminister John Healey zou een snelle partijverkiezing willen om een vervanger te kiezen, maar er is ook steun voor een langer proces. Dan heeft de populaire burgemeester van Greater Manchester Andy Burnham nog mogelijkheden om mee te doen. Die zit nu niet in het parlement en kan Starmer daarom niet uitdagen.
loading

POPULAIR NIEUWS

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

250939633_m

De top-20 slechtste luchtvaartmaatschappijen: KLM staat er bij...

88217605_m

Je glasvezelkabel luistert mee: wetenschappers slaan alarm over nieuw privacyrisico

generated-image (5)

Generatie Alpha: De kinderen die nooit offline zijn

anp110526176 1

LAKS: op dag twee eindexamens al bijna 95.000 klachten

97330930_m

Duitse toerist krijgt schadevergoeding om ‘handdoekje leggen’ in Grieks resort

Loading