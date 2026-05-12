Starmer zegt ondanks druk dat hij doorgaat met land besturen

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer heeft zijn kabinet laten weten dat hij niet opstapt. "De Labourpartij heeft een procedure om een partijleider aan te vechten en die is niet in gang gezet", staat in een verklaring van zijn kantoor.

Starmer vergaderde dinsdagochtend met ministers die volgens Britse media niet met hem verder willen. The Telegraph schreef dat naar verwachting zes kabinetsleden aandringen op zijn vertrek. Het gaat volgens bronnen onder meer om de ministers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid en Defensie.

Onder de afvallige ministers bestaat volgens de krant nog wel onenigheid over hoe zijn vertrek eruit zou moeten zien. Defensieminister John Healey zou een snelle partijverkiezing willen om een vervanger te kiezen, maar er is ook steun voor een langer proces. Dan heeft de populaire burgemeester van Greater Manchester Andy Burnham nog mogelijkheden om mee te doen. Die zit nu niet in het parlement en kan Starmer daarom niet uitdagen.