Panorama Mesdag wordt rijksmuseum en krijgt 1,8 miljoen euro

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 17:54
anp160925222 1
DEN HAAG (ANP) - Het Museum Panorama Mesdag wordt een rijksmuseum. Het museum verkeert volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in "zwaar weer". Daarom wil het ministerie het museum bijstaan met 1,8 miljoen euro, staat dinsdag in de miljoenennota.
In het museum in Den Haag hangt het schilderij Panorama Mesdag, een cilindervormig schilderij van 14 meter hoog en met een omtrek van 120 meter. Op het schilderij staat een panorama van de Noordzee, Den Haag, Scheveningen en de duinen. Het werd in 1881 geschilderd door Hendrik Willem Mesdag.
Volgens een woordvoerder van OCW vinden beide partijen de maatregel "een goede optie". Rijksmusea worden door het rijk financieel bijgestaan om de collectie te beheren. Andere rijksmusea zijn het Rijksmuseum Amsterdam, het Mauritshuis en het Muiderslot.
