EU-buitenlandchef: Trump maakte vrijlating gijzelaars mogelijk

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas ziet de vrijlating van de gijzelaars uit Gaza als "een zeldzaam moment van hoop in het Midden-Oosten", die mogelijk is gemaakt door de Amerikaanse president Donald Trump. Dat schrijft ze op X. "Het vrijlaten van gijzelaars is een enorm succes voor de diplomatie en een cruciale mijlpaal op weg naar vrede", schrijft ze. Wel benadrukt Kallas dat het bereiken van vrede in Gaza "buitengewoon complex" zal zijn.

Kallas schrijft verder dat de EU klaarstaat om te helpen. "Woensdag hervat de EU een civiele missie om de grensovergang tussen Gaza en Egypte te bewaken. Deze missie kan een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van het staakt-het-vuren."

In het Egyptische Sharm-el-Sheikh komen later maandag leiders bijeen om een staakt-het-vuren in Gaza verder te bespreken, onder meer met Trump. Namens de EU is voorzitter van de EU-leiders António Costa aanwezig in Egypte.