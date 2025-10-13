Gijzelaars bellen voorafgaand aan vrijlating met familieleden

De gijzelaars in de Gazastrook die nog niet zijn vrijgelaten, hebben al wel met hun familieleden kunnen bellen, melden Israëlische media als Haaretz. Zij komen volgens de afspraken snel vrij, maar hebben alvast aan hun families kunnen laten weten dat het goed met hen gaat.

Het Forum van de Families van Gijzelaars en Vermisten heeft foto's en video's gedeeld van telefoon- en videogesprekken met zeker vier personen die op dat moment nog niet waren vrijgelaten door Hamas. De moeder van de gijzelaar Bar Kuperstein zei tegen Haaretz dat ze het uitschreeuwde van vreugde toen ze voor het eerst in meer dan twee jaar weer met haar zoon kon spreken.

Ook meerdere gijzelaars die al wel zijn overgedragen aan het Israëlische leger hebben inmiddels met hun families kunnen bellen, schrijft nieuwssite The Times of Israel.