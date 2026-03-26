EU-buitenlandchef vindt dat Oekraïne Donbas niet moet opgeven

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 16:42
anp260326164 1
PARIJS (ANP/RTR) - De Europese Commissie vindt dat Oekraïne geen grondgebied moet afstaan om de oorlog te beëindigen. Dat de Verenigde Staten dat van plan lijken, speelt Rusland in de kaart, aldus de Europese buitenlandchef Kaja Kallas.
Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de regering van president Donald Trump Oekraïne alleen veiligheidsgaranties geven als de Donbas wordt opgegeven aan de Russen. "Dat is duidelijk een verkeerde aanpak", zegt Kallas daarover in de marge van een overleg van G7-landen in Frankrijk.
"Dit past natuurlijk in de Russische manier van onderhandelen, dat ze iets eisen dat nooit van hen is geweest, en dat is ook de reden dat we signaleren dat dit een val is waar we niet in moeten trappen", aldus Kallas.
Dat Zelensky inziet dat Amerikaanse veiligheidsgaranties aan de Donbas gekoppeld zijn, is in Moskou goed ontvangen, zei gezant Kirill Dmitriëv: "we kunnen niet anders dan daar blij mee zijn".
shutterstock_1509636425

Waarom asperges dit jaar erg duur zijn

119501705_m

Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

170043505_m

Honderden kilometers onder onze voeten ligt een verborgen oceaan die de herkomst van al het aardse water ter discussie stelt

https___cdn.pijper.io_2026_03_AymapOiOLWcvSL1774349674

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

anp260326050 1

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

ftcms_4ce1fbe6-e06a-471c-a69d-a4379e3b7baa

Ferrari vliegt gepersonaliseerde supercars naar steenrijke kopers in het Midden-Oosten.

