EU-buitenlandchef vindt dat Oekraïne Donbas niet moet opgeven

PARIJS (ANP/RTR) - De Europese Commissie vindt dat Oekraïne geen grondgebied moet afstaan om de oorlog te beëindigen. Dat de Verenigde Staten dat van plan lijken, speelt Rusland in de kaart, aldus de Europese buitenlandchef Kaja Kallas.

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de regering van president Donald Trump Oekraïne alleen veiligheidsgaranties geven als de Donbas wordt opgegeven aan de Russen. "Dat is duidelijk een verkeerde aanpak", zegt Kallas daarover in de marge van een overleg van G7-landen in Frankrijk.

"Dit past natuurlijk in de Russische manier van onderhandelen, dat ze iets eisen dat nooit van hen is geweest, en dat is ook de reden dat we signaleren dat dit een val is waar we niet in moeten trappen", aldus Kallas.

Dat Zelensky inziet dat Amerikaanse veiligheidsgaranties aan de Donbas gekoppeld zijn, is in Moskou goed ontvangen, zei gezant Kirill Dmitriëv: "we kunnen niet anders dan daar blij mee zijn".