EU-buitenlandministers hopen op nieuwe wind na vertrek Orbán

LUXEMBURG (ANP) - De ministers van Buitenlandse Zaken van diverse EU-landen hopen op een nieuwe wind in Europa zodra de huidige Hongaarse premier Viktor Orbán na diens verkiezingsnederlaag is vertrokken. "We zagen de regering onder Orbán bewust gebruikmaken van het blokkeren en chanteren van Europese gezamenlijke actie", zei minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) voor een overleg in Luxemburg met zijn EU-collega's. De CDA'er hoopt dat dit verandert onder Orbáns opvolger Péter Magyar.

Berendsen klonk ook afwachtend. "We zijn hoopvol, maar we moeten zien wat daar gaat gebeuren." Soortgelijke geluiden waren ook bij andere EU-ministers te horen.

Magyar heeft campagne gevoerd met de boodschap dat hij de banden in Brussel juist gaat aanhalen. Hij hoopt zo voor elkaar te krijgen dat geld uit EU-fondsen weer naar Hongarije stroomt. Ongeveer 17 miljard euro aan fondsen is bevroren, omdat het land zich niet aan de Europese afspraken houdt over onder andere de rechtsstaat.