ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reddingsteam bultrugwalvis Timmy heeft last van vermoeidheid

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 12:08
WISMAR (ANP/DPA) - Het team dat zich aan de Noord-Duitse kust inzet voor de bultrugwalvis Timmy die daar eind maart is gestrand, heeft last van vermoeidheid. Walter Gunz, medeoprichter van het team en medefinancier van MediaMarkt, zei dat hij de afgelopen acht dagen drie tot vier uur per nacht heeft geslapen. "We zijn ten einde raad", aldus Gunz. Maar hij verzekert dat het werk doorgaat.
De bultrugwalvis kwam in ondiep water ten noorden van Wismar vast te zitten. Er zijn tal van reddingspogingen geweest. In Duitsland betwisten media, autoriteiten en deskundigen al weken wat het beste voor het dier zou zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading