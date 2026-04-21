Waarom echte vriendschap minimaal 200 uur werk is

Die route ziet er verrassend concreet uit. Na zo’n 40 tot 60 uur samen verschuif je van kennis naar losse vriend. Rond de 80 à 100 uur ontstaat een gewone vriendschap, en pas voorbij de grens van zo’n 200 uur spreken onderzoekers van een hechte of “beste” vriend. Belangrijk detail: vooral vrijwillig gedeelde vrije tijd telt – samen eten, sporten, wandelen, praten – terwijl uren naast elkaar op de werkvloer veel minder bijdragen.

200 uur tot “beste vriend”

Je wordt geen beste vrienden in drie borrels en een groepsapp. Uit onderzoek van de Amerikaanse communicatieonderzoeker Jeffrey Hall blijkt dat vriendschap stap voor stap groeit: pas na 40 à 60 uur samen ben je meer dan kennissen, rond de 90 uur spreek je van een gewone vriend en pas na ruim 200 uur ontstaat een echt hechte band. Dat zijn vele avonden, weekenden en gesprekken – en vooral uren die je vrijwillig samen doorbrengt. In een tijd van drukke agenda’s en vluchtige contacten op social media is dat een confronterende rekensom.