Trump mag van rechter door met bouw balzaal Witte Huis

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump mag van de rechter doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. Een erfgoedorganisatie had een rechtszaak aangespannen, maar de rechter ziet geen reden om de bouw te blokkeren.

Trump liet eerder de oostvleugel van het Witte Huis slopen om plaats te maken voor zijn nieuwe prestigeproject. De National Trust for Historic Preservation stelt dat hij daarmee had moeten wachten tot die overheidsorganisatie zijn oordeel over het project had gegeven. Ze wilden de verdere bouw stilleggen totdat alle benodigde rapporten klaar zouden zijn. Bovendien betoogden ze dat het parlement eerst toestemming moet geven voor zulke ingrijpende verbouwingen aan het Witte Huis.

Volgens de regering van Trump is het normaal dat presidenten hun ambtswoning renoveren. Bovendien zou de balzaal nodig zijn voor "staatsfuncties". De bouw gaat naar verwachting 400 miljoen dollar (340 miljoen euro) kosten.