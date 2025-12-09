EU-chef: besluit Russisch geld voor Oekraïne hoeft niet unaniem

DUBLIN (ANP) - Het lijkt erop dat de EU de bevroren Russische tegoeden voor een lening aan Oekraïne gaat gebruiken, ook als België ertegen blijft. De Europese Commissie heeft weliswaar twee opties voor extra financiële hulp aan Oekraïne aan de lidstaten voorgelegd, maar nu koerst ook voorzitter van de EU-leiders António Costa aan op de inzet van de bevroren Russische tegoeden. Voor goedkeuring daarvan is op de EU-top van volgende week een gekwalificeerde meerderheid nodig. Normaliter moeten dergelijke besluiten door alle 27 EU-regeringsleiders worden genomen.

"Er wordt momenteel gewerkt aan een oplossing die alle lidstaten kan overtuigen, of in ieder geval de breedst mogelijke steun kan verwerven", zei Costa dinsdag in Dublin, na een ontmoeting met de Ierse premier Micheál Martin.

Voor een gekwalificeerde meerderheid moeten 55 procent van de lidstaten voorstemmen, die samen minstens 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen. Dat komt in de praktijk neer op instemming van 15 van de 27 lidstaten.

Russische repercussies

België is tegen het gebruik van de Russische tegoeden. Die staan bij het in België gevestigde Euroclear. Het land vreest voor Russische repercussies als de EU die Russische tegoeden aanspreekt. De laatste weken wordt er stevige druk op de Belgische premier Bart De Wever uitgeoefend om overstag te gaan. Voor zover bekend is dat niet gelukt. In het Belgische parlement krijgt De Wever alle steun voor zijn verzet.

Costa zei in Dublin dicht bij een oplossing te zijn. Hij wil dat de EU-regeringsleiders op hun top van 18 december een besluit nemen over extra financiële steun aan Oekraïne. Als het nodig is, wordt er ook op 19 of 20 december verder vergaderd "totdat we tot een positieve conclusie zijn gekomen", zei hij.