IFJ: vooral in Gaza dit jaar veel journalisten gedood

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 18:19
anp091225167 1
BRUSSEL (ANP) - Wereldwijd zijn dit jaar zeker 111 journalisten gedood, van wie 51 in de Gazastrook. Dat meldt de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ), die concludeert dat opnieuw sprake is van een bijzonder dodelijk jaar voor de pers.
"Palestijnse journalisten hebben de hoogste prijs betaald als gevolg van de oorlog in Gaza", aldus de organisatie. Na Gaza kwamen wereldwijd de meeste journalisten om in Jemen (dertien), gevolgd door Oekraïne (acht).
De IFJ spreekt ook haar bezorgdheid uit over de veiligheid van journalisten tijdens de oorlog in Oekraïne. Daar zouden Russische drones worden gebruikt om doelbewust verslaggevers aan te vallen. Ook een Russische journalist is naar verluidt omgekomen door een droneaanval.
Journalistenorganisatie RSF kwam met een vergelijkbare verklaring. Ook RSF wijst op het hoge aantal Palestijnse journalisten dat is gedood in Gaza en Russische aanvallen op journalisten in Oekraïne.
