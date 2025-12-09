Rapport: samenwerking met buurlanden nodig voor aanpak wasberen

MAASTRICHT (ANP) - De provincie Limburg en het Rijk zouden met partners over de grens in België en Duitsland moeten samenwerken om de wasbeer te bestrijden. Dat is noodzakelijk om te voorkomen dat de invasieve soort zich verder in Limburg en de rest van Nederland verspreidt, zeggen wetenschappers in een rapport dat de provincie en het ministerie van Landbouw (LVVN) lieten opstellen over het bestrijden van de wasbeer.

De wasbeer komt steeds vaker voor in Nederland en met name in Limburg vormt zich een populatie, stelt het rapport. Het dier komt niet van origine voor in Europa en kan een bedreiging vormen voor andere soorten als broedvogels, amfibieën en kleine zoogdieren. In Nederland is het daarom de bedoeling het dier zo veel mogelijk af te schieten en te vangen. In Limburg werden de dieren eerst nog enkel opgevangen en elders ondergebracht, maar omdat de populatie bleef groeien, wordt er sinds enkele jaren op ze gejaagd.

Volgens het rapport blijven wasberen Nederland binnenkomen via België en Duitsland. Het advies is daarom een proef op te zetten om grensoverschrijdend samen te werken om de dieren te bestrijden. "Bestrijding zal alleen kans van slagen hebben als deze in nauwe samenwerking en afstemming met buurlanden plaatsvindt", aldus Limburg. De grensregio's tussen Susteren, Born, Gangelt, Heerlen en Maastricht, Aken, Eupen, Verviers en Luik worden daarvoor aangeraden. Het is de bedoeling daar gespecialiseerde teams in te zetten en de data van vangsten centraal te monitoren.

Maatregelen als anticonceptie zouden het beste kunnen werken om de Limburgse wasbeerpopulatie in te dammen, stelt het rapport. Dat is nu echter niet haalbaar, omdat te veel wasberen Limburg bereiken via buurlanden. Ook moet dergelijk ingrijpen juridisch goed onderbouwd worden. Wel raden de onderzoekers aan te kijken naar zogenoemde slimme vallen, die bijvoorbeeld alleen de poot van een wasbeer kunnen omsluiten of werken met beeldherkenning. De provincie Limburg komt begin volgend jaar met een evaluatie van het wasberenbeleid en kijkt dan verder naar maatregelen.