EU-chef: Iran zorgt voor eigen ondergang met aanval op buurlanden

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 18:12
anp040326176 1
BRUSSEL (ANP) - De buitenlandchef van de Europese Unie Kaja Kallas stelt dat Iran voor zijn eigen ondergang zorgt als het willekeurig buurlanden blijft aanvallen. Volgens haar lijkt het de strategie van Iran "om chaos te zaaien en de regio in brand te steken", zei ze woensdag.
Daarbij doelt ze ook op de Iraanse raket die is neergehaald onderweg naar Turkije. Volgens een Turkse bron zou de raket niet voor Turkije, maar voor EU-lid Cyprus bedoeld zijn geweest. Cyprus is momenteel de voorzitter van de EU en heeft al meerdere bijeenkomsten van EU-ministers afgezegd vanwege de veiligheidssituatie. Een Britse basis op het eiland werd begin deze week geraakt door een Iraanse drone. De basis kan ook door de VS worden gebruikt.
Kallas hamert er verder op dat de wereld Oekraïne niet uit het oog verliest door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel Rusland door de oorlog geen beroep kan doen op Iran als bondgenoot, zou Moskou wel kunnen profiteren van de stijgende olieprijzen door de oorlog, waarschuwde ze.
