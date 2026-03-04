ECONOMIE
Iets meer vrouwelijke bestuurders bij overheden

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 18:41
anp040326177 1
DEN HAAG (ANP) - Het gemiddelde aandeel vrouwelijke bestuurders bij overheden en andere publieke organisaties is gestegen van 41 procent in 2024 naar 43 procent in 2025, aldus een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat dan niet alleen om functies in de top van gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook bijvoorbeeld bij scholen, ministeries en woningcorporaties.
Bij de decentrale overheid wordt laag gescoord. Zo is 33 procent van de burgemeesters in Nederland vrouw. In de provincies is slechts 17 procent van de commissarissen van de Koning vrouw. Bij 19 procent van de waterschappen vervullen vrouwen de rol van dijkgraaf.
In de semipublieke sector is de verhouding man-vrouw evenrediger. Mbo-scholen en de Hoge Colleges van Staat scoren goed, daar haalt 20 procent de gewenste verhouding van 45 tot 55 procent vrouwen in de topfuncties. Onderaan de lijst staan Defensie en het Kabinet van de Koning, waar in de top minder dan 30 procent vrouw is.
