Israëlische troepen rukken op in zuiden van Libanon

BEIROET (ANP) - Israëlische troepen zijn opgerukt naar een aantal dorpen en steden in het zuiden van Libanon, meldde een bron van de VN-missie in het land (UNIFIL) aan persbureau AFP. Israël waarschuwde eerder op woensdag dat burgers het zuiden van Libanon moesten verlaten, omdat het land in de regio militaire actie wilde ondernemen tegen Hezbollah.

De Israëlische strijdkrachten zouden vooral dicht bij de grens aanwezig zijn, met als verste punt het dorp Khiam, zes kilometer van de grens. De Israëlische minister van Defensie Israel Katz zei dinsdag een bufferzone tegen Hezbollah te willen creëren. Het land voert nog steeds luchtaanvallen uit op doelwitten van Hezbollah in Libanon.