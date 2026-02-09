ECONOMIE
Man gewond geraakt bij steekpartij in Eindhoven

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 1:26
anp090226001 1
EINDHOVEN (ANP) - Op de Quinten Matsyslaan in Eindhoven heeft zondagavond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte een jongeman gewond aan zijn been. Dat meldt de politie Oost-Brabant op X. Rond 23.40 uur kwam er een melding binnen van de steekpartij.
Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, wie de dader is en wat de aanleiding voor de steekpartij was, aldus de politie. Ooggetuigen en mensen die camerabeelden hebben van de omgeving, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.
Loading