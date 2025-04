Zelensky spreekt in Rome ook met Europese bondgenoten

ROME (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft rond de uitvaart van paus Franciscus behalve zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump ook een aantal Europese bondgenoten ontmoet. Hij sprak onder anderen met de Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Keir Starmer, de Italiaanse premier Giorgia Meloni en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Zelensky, Macron, Starmer en Trump waren op een foto met z'n vieren in gesprek. Macron sprak op X van een "zeer positieve" discussie. "Een einde aan de oorlog in Oekraïne. Dat is het doel dat we delen met president Trump."

Volgens Londen hebben Starmer en Zelensky ook gesproken over de "positieve voortgang van de laatste dagen". Ze zouden hebben afgesproken om elkaar snel weer te spreken.

Vrede bereiken

Meloni zei na haar gesprek met Zelensky dat Rusland nu aan zet is om te laten zien dat het serieus vrede wil bereiken.

Von der Leyen benadrukt op X dat de EU Oekraïne zal blijven steunen in het streven naar vrede. "U kunt op onze steun aan de onderhandelingstafel rekenen om een ​​rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken", schreef ze aan de Oekraïense president.