Israël geeft lichamen van dertig Palestijnen terug aan Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Israël heeft de lichamen van nog eens dertig Palestijnen overgedragen aan de Gazastrook. Daarmee komt het aantal teruggegeven lichamen op 120, aldus het Palestijnse gezondheidsministerie en het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis.

De overdracht maakt deel uit van een wapenstilstandsakkoord met Hamas. Volgens de afspraken geeft Israël de lichamen van vijftien Palestijnen terug voor elke overleden Israëliër die het van Hamas ontvangt.

De groepering gaf woensdagavond de lichamen van twee gijzelaars vrij en zei dat alle gevonden lichamen inmiddels zijn overgedragen. Volgens Israël heeft Hamas ook een lichaam overgedragen dat niet van een gijzelaar was. Dat betekent dat negentien dode gijzelaars nog niet terug zijn in Israël.