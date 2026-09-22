ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU en G7 roepen Houthi's op te stoppen met militaire acties

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 11:46
anp220926107 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - De buitenlandministers van de G7-landen en EU-buitenlandchef Kaja Kallas roepen de Houthi's op onmiddellijk alle militaire acties, bedreigingen en aanvallen op de civiele scheepvaart te staken. Dat doen zij in een dinsdag uitgebrachte verklaring. Iran moet stoppen met wapenleveringen en steun aan de Houthi's, stellen zij in dezelfde verklaring.
Kallas en de buitenlandministers van de G7 (Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de VS) veroordelen "in de sterkst mogelijke bewoordingen de voortdurende en onaanvaardbare aanvallen van de Houthi's in Jemen en tegen het koninkrijk Saudi-Arabië, met name die gericht tegen de burgerbevolking en infrastructuur, die het lijden van de bevolking verergeren".
De situatie in Jemen is een "onaanvaardbare bedreiging voor de regionale stabiliteit en veiligheid, de wereldwijde energiezekerheid en de rechten en vrijheden van scheepvaart en maritieme veiligheid in de Rode Zee en de Straat van Bab el-Mandeb", stellen zij verder.
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

shutterstock 2134527207

Waarom honden blaffen

143176723_m

Deze sporten zijn het beste voor je botten volgens de wetenschap

vvd jongeren zijn tegen kabinetsdeelname als wilders premier wordt1700810489

Het kabinet kon je energierekening honderden euro's lager maken, maar koos daar niet voor

256988701_l

Je zonnepanelen leveren straks fors minder op: vijf dingen die je vóór 1 januari moet regelen

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Hoe minder Nederlanders gas gebruiken, hoe duurder het wordt voor jou als achterblijver

Loading