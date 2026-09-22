EU en G7 roepen Houthi's op te stoppen met militaire acties

NEW YORK (ANP) - De buitenlandministers van de G7-landen en EU-buitenlandchef Kaja Kallas roepen de Houthi's op onmiddellijk alle militaire acties, bedreigingen en aanvallen op de civiele scheepvaart te staken. Dat doen zij in een dinsdag uitgebrachte verklaring. Iran moet stoppen met wapenleveringen en steun aan de Houthi's, stellen zij in dezelfde verklaring.

Kallas en de buitenlandministers van de G7 (Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de VS) veroordelen "in de sterkst mogelijke bewoordingen de voortdurende en onaanvaardbare aanvallen van de Houthi's in Jemen en tegen het koninkrijk Saudi-Arabië, met name die gericht tegen de burgerbevolking en infrastructuur, die het lijden van de bevolking verergeren".

De situatie in Jemen is een "onaanvaardbare bedreiging voor de regionale stabiliteit en veiligheid, de wereldwijde energiezekerheid en de rechten en vrijheden van scheepvaart en maritieme veiligheid in de Rode Zee en de Straat van Bab el-Mandeb", stellen zij verder.