ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM eist 7 jaar cel voor drugslab en explosie Schammenkamp

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 11:40
anp220926105 1
Volg ons op Google Nieuws
ROTTERDAM (ANP) - In de zaak over de fatale explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp in Rotterdam heeft het Openbaar Ministerie dinsdag een gevangenisstraf van zeven jaar geëist tegen verdachte Jalal O. (37) uit Rotterdam.
Op 29 januari 2024 ontplofte 's avonds een bedrijfsruimte op de begane grond van het appartementencomplex. Drie mensen kwamen daardoor om het leven en de ravage was enorm.
O. was huurder van de bedrijfsruimte. Het OM verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Daarnaast vindt het OM dat hij schuld heeft aan de ontploffing. Na onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat de explosie is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De licht ontvlambare acetondamp is er ontploft, stelt het OM.
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

shutterstock 2134527207

Waarom honden blaffen

143176723_m

Deze sporten zijn het beste voor je botten volgens de wetenschap

vvd jongeren zijn tegen kabinetsdeelname als wilders premier wordt1700810489

Het kabinet kon je energierekening honderden euro's lager maken, maar koos daar niet voor

256988701_l

Je zonnepanelen leveren straks fors minder op: vijf dingen die je vóór 1 januari moet regelen

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Hoe minder Nederlanders gas gebruiken, hoe duurder het wordt voor jou als achterblijver

Loading