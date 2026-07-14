Weer raketaanval gemeld op tanker bij Oman

DUBAI (ANP) - Voor de kust van Oman is een nieuwe raketaanval gemeld op een tanker. Die zou ten zuidoosten van Limah onder vuur zijn genomen, meldt scheepvaartmonitor UKMTO.

Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de aanval, die maandag zou hebben plaatsgevonden. Het UKMTO ('United Kingdom Maritime Trade Operations') maakt geen melding van slachtoffers en meldt ook niet om welk schip het gaat.

In de regio zijn de afgelopen tijd herhaaldelijk tankers aangevallen. Oman ligt tegenover Iran aan de andere kant van de Golf van Oman. Het sultanaat grenst ook aan de voor internationale scheepvaart belangrijke Straat van Hormuz.

De Verenigde Staten houden Iran verantwoordelijk voor aanvallen op de commerciële scheepvaart en hebben als reactie aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Iran reageerde met eigen vergeldingsaanvallen.