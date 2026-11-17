DEN HAAG (ANP) - De fractie van de VVD in de Eerste Kamer gaat voor het belastingplan van het kabinet stemmen. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij na berichtgeving door RTL Nieuws.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer stemde nog tegen, nadat D66 en CDA een plan van PRO en Volt voor meer lasten op vermogen aan het belastingplan hadden toegevoegd. Met de stem van de VVD lijkt het belastingplan het ook in de senaat zo goed als zeker te halen.