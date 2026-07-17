EU-fondsen op termijn gekoppeld aan respecteren rechtsstaat

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil naleving van EU-regels voor de rechtsstaat directer gaan koppelen aan geld dat lidstaten wel of juist niet krijgen vanuit de nieuwe EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Met de opzet van de zevende editie van het jaarlijkse rapport over de rechtsstaat in EU-landen is daarmee een volgende stap gezet, zei Eurocommissaris Michael McGrath (Democratie en Rechtsstaat) vrijdag tijdens een persconferentie.

De Commissie presenteerde vrijdag haar rapporten over de rechtsstaat in de 27 EU-landen en een aantal EU-kandidaten. Voor elk land is er een apart rapport, waarin de bevindingen van de Commissie staan over onder meer de onafhankelijkheid van de rechtspraak, vrije meningsuiting, democratie en de aanpak van corruptie. Die worden vergezeld van aanbevelingen tot verbeteringen, maar worden lang niet altijd opgevolgd.