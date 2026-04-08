Tientallen doden door Israëlische aanvallen op Libanon

door anp
woensdag, 08 april 2026 om 15:23
anp080426161 1
BEIROET (ANP/RTR/AFP) - Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn woensdag tientallen doden en honderden gewonden gevallen, meldt de Libanese overheid. Volgens de Libanese premier Nawaf Salam hebben de aanvallen dichtbevolkte gebieden geraakt.
Het Libanese Ministerie van Gezondheid riep burgers op om plaats te maken op de weg zodat de vele ambulances erlangs kunnen. Ziekenhuizen zouden overvol zijn door het grote aantal slachtoffers dat binnenkomt.
Een woordvoerder van het Israëlische leger noemde de aanvallen de grootste sinds het begin van de oorlog. Volgens het tienpuntenplan voor een bestand tussen Iran, Israël en de VS moet Israël ook stoppen met het aanvallen van Libanon, maar premier Benjamin Netanyahu heeft dat ontkend.
Volgens Salam negeert Israël daarmee regionale en internationale pogingen om tot een staakt-het-vuren te komen. Verscheidene landen, waaronder ook Nederland, benadrukten dat het bestand ook voor Libanon moet gelden.
