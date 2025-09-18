ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse minister: protesten minder intens dan verwacht

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 12:42
anp180925086 1
PARIJS (ANP) - De landelijke actiedag in Frankrijk verloopt vooralsnog "minder intens dan verwacht", stelt minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau volgens de krant Le Monde. Hij telde tot nu toe meer dan driehonderd pogingen om de openbare weg, een gebouw of terrein te blokkeren, maar stelt dat de politie overal in groten getale aanwezig is om in te grijpen. De omroep BFMTV meldt 58 arrestaties.
In het hele land leggen mensen donderdag het werk neer om te protesteren tegen de voorgenomen bezuinigingen van de regering. Vrijwel alle grote vakbonden hebben zich bij die staking aangesloten. De autoriteiten verwachtten van tevoren zo'n 800.000 mensen, verspreid over 250 geregistreerde demonstraties.
Er is nog geen beeld van een landelijke opkomst, maar in sommige steden zijn al protestmarsen begonnen. In Marseille lopen bijvoorbeeld 13.000 mensen mee, zeggen de autoriteiten tegen BFMTV.
Volgens Retailleau zijn in het hele land 80.000 agenten en veiligheidstroepen ingezet.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

chelms-varthoumlien-j-zQJk6aaaA-unsplash

Wetenschappers vinden oudste mummies ter wereld en ze zijn duizenden jaren ouder dan die uit Egypte

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

Loading