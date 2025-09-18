Franse minister: protesten minder intens dan verwacht

PARIJS (ANP) - De landelijke actiedag in Frankrijk verloopt vooralsnog "minder intens dan verwacht", stelt minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau volgens de krant Le Monde. Hij telde tot nu toe meer dan driehonderd pogingen om de openbare weg, een gebouw of terrein te blokkeren, maar stelt dat de politie overal in groten getale aanwezig is om in te grijpen. De omroep BFMTV meldt 58 arrestaties.

In het hele land leggen mensen donderdag het werk neer om te protesteren tegen de voorgenomen bezuinigingen van de regering. Vrijwel alle grote vakbonden hebben zich bij die staking aangesloten. De autoriteiten verwachtten van tevoren zo'n 800.000 mensen, verspreid over 250 geregistreerde demonstraties.

Er is nog geen beeld van een landelijke opkomst, maar in sommige steden zijn al protestmarsen begonnen. In Marseille lopen bijvoorbeeld 13.000 mensen mee, zeggen de autoriteiten tegen BFMTV.

Volgens Retailleau zijn in het hele land 80.000 agenten en veiligheidstroepen ingezet.