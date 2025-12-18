ECONOMIE
EU-hof: Polen schond principes EU-recht met voorrang eigen hof

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 12:07
LUXEMBURG (ANP) - Het Poolse Grondwettelijke Hof heeft de fundamentele principes van het Europees recht geschonden, oordeelt het Europees Hof van Justitie. Het Poolse hof besloot namelijk dat de eigen grondwet voorrang heeft op de wetten van de Europese Unie. Dat gaat volgens het EU-hof in Luxemburg in tegen de basisprincipes van de EU.
Het gaat om hervormingen van het rechtssysteem die door de vorige nationalistisch-conservatieve regering zijn doorgevoerd. Die waren controversieel en ondermijnen volgens de Europese Commissie de rechtsstaat. Daarna werden vooral rechters benoemd die loyaal waren aan die PiS-regering. Het EU-hof stelt dat er "onregelmatigheden" waren bij de benoemingen van een aantal rechters en stelt dat daardoor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het Poolse hof is aangetast.
De huidige pro-Europese regering van Donald Tusk is tegen de hervormingen van zijn voorganger, maar is er nog niet in geslaagd die terug te draaien.
