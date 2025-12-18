ECONOMIE
Canadese wereldkampioen snowboarden mist Spelen door knieoperatie

Sport
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 12:21
anp181225145 1
OTTAWA (ANP/RTR) - Wereldkampioen snowboarden op de slopestyle Liam Brearley kan in februari niet meedoen aan de Olympische Spelen. De 22-jarige Canadees liep in november tijdens een training een knie- en enkelblessure op en laat zich nu opereren.
"Nadat ik alle opties heb overwogen, heb ik een knieoperatie moeten ondergaan, waardoor ik helaas het komende seizoen en de Olympische Spelen moet missen", schreef Brearley op Instagram. "Op dat podium staan ​​is een levenslange droom geweest en het missen ervan doet meer pijn dan ik in woorden kan uitdrukken."
Brearley won in maart goud op de slopestyle bij de WK in Zwitserland, waarmee hij zich automatisch kwalificeerde voor de Olympische Spelen. De Spelen van 2026 zouden zijn olympisch debuut zijn geweest.
