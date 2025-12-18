Jetten wil ruim voor 30 januari inhoudelijk overleg afronden

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten hoopt "ruim" voor 30 januari klaar te zijn met de inhoudelijke gesprekken tussen D66, VVD en CDA over een coalitieakkoord zodat "voldoende tijd" overblijft om te praten met andere partijen over een vorm van samenwerking. Dat zei Jetten donderdag voor aanvang van een nieuwe dag van formatieoverleg.

"We hebben een heel strak tijdschema", aldus Jetten. "We willen op de inhoud tempo maken." De drie partijen hebben samen maar 66 zetels in de Tweede Kamer en moeten zich vergewissen van meer steun om een stabiel kabinet te kunnen vormen. In de Eerste Kamer beschikken ze over 22 zetels. Informateur Rianne Letschert heeft tot 30 januari om haar verslag in te leveren.

Volgens Jetten gaan de gesprekken goed en heeft een overnachting op het landgoed De Zwaluwenberg geholpen om "in dezelfde mindset te komen". Ook CDA-leider Henri Bontenbal denkt dat het moet lukken om voor eind volgende maand klaar te zijn. Yeşilgöz zei eveneens er vertrouwen in te hebben dat de deadline wordt gehaald.