Wegen zijn niet meer glad, code geel is beëindigd

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 12:15
anp311225106 1
DE BILT (ANP) - Het KNMI waarschuwt niet langer voor plaatselijke gladheid. Code geel is rond het middaguur beëindigd in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, en daarmee staat het hele land nu weer op het laagste niveau, code groen.
Eerder woensdag gold code geel in vrijwel het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeergebied. Wegen, fietspaden, stoepen en bruggen waren glad. Daardoor ontstonden veel ongelukken. In het westen en het noorden waren de wegen in de loop van de ochtend al begaanbaar geworden. Daar was code geel toen al beëindigd.
