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EU-landen akkoord met omstreden versoepeling pesticiden

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 12:32
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BRUSSEL (ANP) - Er is een voorlopig akkoord van de EU-lidstaten voor soepelere Europese regels voor onder meer bestrijdingsmiddelen. Ook Nederland stemde voor het pakket dat regels voor gewassen in de land- en tuinbouw versimpelt.
Voorafgaand aan de stemming was er kritiek vanuit de wetenschap en de Tweede Kamer dat het versoepelen van de regels zou kunnen leiden tot meer risico's voor mens en milieu. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) zei in juni niet helemaal blij te zijn met het Europese voorstel, maar dat hij er toch voor zou stemmen. Hij zei onder meer niet te verwachten dat er snel een nieuw, beter voorstel zou komen.
De lidstaten hebben wel enkele aanpassingen in het voorstel geëist voor de bescherming van natuur en mens. Zo mogen er absoluut geen producten worden geïmporteerd die resten van schadelijke pesticiden kunnen bevatten. Ook is het niet toegestaan om bestrijdingsmiddelen te gebruiken die schadelijk zijn voor het grondwater of voor bijen, eisen de landen.
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