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Krant: Israël behandelt vechtpartij in Boeing als terreurincident

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 12:34
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JERUZALEM (ANP) - De Israëlische autoriteiten behandelen de vechtpartij tussen twee piloten in een vliegtuig als een "terreurincident", meldt een Israëlische functionaris aan de krant Haaretz. Er wordt ernstig rekening mee gehouden dat een van de twee piloten probeerde om het flydubai-toestel expres te laten neerstorten.
Het vliegtuig maakte tijdens de vlucht een plotselinge duikvlucht en daarna werd het noodsignaal voor een mogelijke kaping verstuurd. Het kantoor van premier Benjamin Netanyahu zei later dat er geen sprake was van een kaping, maar van een "ander incident".
Een Israëlische functionaris benadrukt tegen The Jerusalem Post juist dat de piloot het vliegtuig wel had willen kapen. Volgens diegene was alleen het plan daarna onduidelijk.
Ooggetuigen spraken bij Israëlische media van een bloedige vechtpartij, waarbij een van de piloten de ander zou hebben neergestoken. Passagiers hielpen bij het overmeesteren van de aanvaller. Het vliegtuig is inmiddels veilig geland in Saudi-Arabië.
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