Man bezweken aan verwondingen schietpartij, twee verdachten vast

door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 21:04
anp221025244 1
DEN HAAG (ANP) - Een 45-jarige man is woensdagochtend in het ziekenhuis bezweken aan verwondingen die hij dinsdagavond opliep door een schietpartij in Den Haag. Twee mannen uit die stad zijn aangehouden, meldt de politie woensdagavond.
Ze werd dinsdag rond 20.30 uur gewaarschuwd over de schietpartij op het Soestdijkseplein in het Haagse stadsdeel Escamp. Kort daarna werd een 28-jarige man uit Den Haag aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Woensdag werd ook een 51-jarige man uit Den Haag opgepakt. Beide verdachten zitten vast voor verhoor. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
