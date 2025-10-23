ECONOMIE
Lavreysen op WK baan naar herkansingen op onderdeel keirin

Sport
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 17:20
SANTIAGO (ANP) - Harrie Lavreysen moet zich bij de WK baanwielrennen in Chili via de herkansingen zien te plaatsen voor de kwartfinales van het onderdeel keirin. De veelvoudig wereldkampioen slaagde er niet in om in zijn heat bij de eerste twee te eindigen.
Jeffrey Hoogland lukte dat in zijn heat wel. Hij is rechtstreeks geplaatst voor het vervolg. Tijmen van Loon, de derde Nederlandse deelnemer, krijgt ook een herkansing.
Op de keirin starten zes renners die eerst drie ronden achter een gemotoriseerde gangmaker rijden en daarna in drie ronden sprinten om de winst. Lavreysen is regerend olympisch kampioen op het onderdeel.
