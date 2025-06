Ruim 70 doden door Israëlische aanvallen sinds zonsopgang in Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Sinds zonsopgang zijn donderdag 71 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen verspreid door Gaza. Dat meldt de zender Al Jazeera op basis van gegevens van ziekenhuizen.

Eerder donderdag zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat hij ruimte ziet om vrede te sluiten, nu de oorlog met Iran voorbij is. "Naast de bevrijding van gijzelaars en de nederlaag van Hamas, is er een kans die we niet mogen missen", zei hij in een verklaring. "We mogen geen dag verliezen."

De Israëlische krant Israel Hayom meldde donderdag dat Netanyahu en de Amerikaanse president Donald Trump al telefonisch overeenstemming hebben bereikt over een beëindiging van de oorlog tegen Gaza, mogelijk binnen twee weken. Israël zou een tweestatenoplossing steunen, afhankelijk van hervormingen binnen de Palestijnse Autoriteit, aldus de krant.

Israel Hayom schreef ook dat de overeenkomst over Gaza de toetreding zou kunnen betekenen van Saudi-Arabië en Syrië tot de zogeheten Abraham-akkoorden.