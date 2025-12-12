ECONOMIE
EU-lidstaten akkoord met duurzaam bevriezen Russische tegoeden

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 19:08
BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten zijn akkoord met het voorstel de Russische financiële tegoeden in de unie voor onbepaalde tijd te bevriezen. Tot nu toe moest daar elk halfjaar met unanimiteit een nieuw besluit over worden genomen. Op voorstel van de Europese Commissie is een noodbevoegdheid ingezet, waarvoor een gekwalificeerde meerderheid voldoende is. Daarmee wordt een mogelijk veto van Hongarije of andere Poetin-gezinde lidstaten omzeild.
Bij een gekwalificeerde meerderheid moeten ongeveer vijftien van de 27 lidstaten instemmen. De lidstaten hadden tot vrijdag 17.00 uur de tijd om te reageren op het voorstel over wegens de oorlog in Oekraïne geblokkeerde miljarden in de EU.
België, Bulgarije, Italië en Malta hebben ingestemd, laten ze in een gezamenlijke verklaring weten, meldt Reuters. Ze tekenen daarbij meteen aan dat ze hiermee niet vooruitlopen op een besluit over de inzet van de Russische tegoeden voor een lening aan Oekraïne.
Daarover wordt volgende week op de EU-top een besluit genomen. Het is onzeker of er voldoende steun is.
