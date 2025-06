Tieman roept op: gebruik geen drones rond NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Laat in een straal van 16 kilometer rond de NAVO-top in Den Haag geen drones vliegen. Die oproep doet de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat Robert Tieman. "Het is zonde wanneer uw drone uit de lucht wordt gehaald."

Tiemans ministerie kondigde het verbod op drones in en rond Den Haag eerder deze maand aan. Het verbod in een straal van ruim 16 kilometer gaat volgens een document van Luchtverkeersleiding Nederland pas op maandag in, maar in enkele kleinere gebieden gelden al sinds afgelopen woensdag verboden. Het is al meerdere keren misgegaan, zei de BBB-minister na de ministerraad.

"De technologie is enorm snel gegaan", aldus Tieman. "Daar kunnen allerlei zaken aan hangen, van een camera tot een wapeninstallatie. En dat willen we echt uitsluiten." Naast het totaalverbod rond Den Haag gaan beperkingen gelden in een straal van 92 kilometer. Daar mogen alleen drones met een maximumgewicht van 25 kilo vliegen tot ongeveer 120 meter hoogte.