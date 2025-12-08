ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-ministers eens over nieuwe regels afwijzing asielaanvragen

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 11:49
anp081225077 1
BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Asiel en Migratie zijn het maandag eens geworden over nieuwe regels voor de afwijzing van asielzoekers uit veilige derde landen. Dit biedt EU-lidstaten meer mogelijkheden om zonder inhoudelijke beoordeling asielaanvragen direct af te wijzen van mensen die uit landen komen die door de EU als veilig worden beschouwd. Asielzoekers kunnen hiermee sneller dan nu worden teruggestuurd.
EU-landen kunnen deze nieuwe regels toepassen bij asielzoekers die door een veilig derde land zijn gereisd voordat zij in een EU-land een asielaanvraag indienden. EU-lidstaten kunnen ook met veilige landen van herkomst afspraken maken om daar asielaanvragen af te handelen en niet in het EU-land.
Met de nieuwe regels verdwijnt ook de huidige vereiste dat er een band moet zijn tussen degene die asiel aanvraagt en het veilige derde land waar de asielzoeker naartoe wordt gestuurd door het land waar hij een aanvraag wilde indienen.
loading

POPULAIR NIEUWS

kantoor wordt ontmoetingsplek thuiswerken is productiever1619673627

Is thuiswerken goed voor je? Een nieuwe studie komt met het antwoord

5f562cf0-7f01-44ac-ad55-754dd148e3a9

Waarom het Songfestival gedoemd is

spotify lijdt verlies na forse investeringen in podcasts1666757783

Je Spotify Wrapped al bekeken? Wat je luisterleeftijd zegt over jou

Scherm­afbeelding 2025-12-08 om 06.15.27

Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt

MatroesjkaRussisch4-2-Bodour

Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?

ANP-429004001

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

Loading