EU-ministers eens over nieuwe regels afwijzing asielaanvragen

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Asiel en Migratie zijn het maandag eens geworden over nieuwe regels voor de afwijzing van asielzoekers uit veilige derde landen. Dit biedt EU-lidstaten meer mogelijkheden om zonder inhoudelijke beoordeling asielaanvragen direct af te wijzen van mensen die uit landen komen die door de EU als veilig worden beschouwd. Asielzoekers kunnen hiermee sneller dan nu worden teruggestuurd.

EU-landen kunnen deze nieuwe regels toepassen bij asielzoekers die door een veilig derde land zijn gereisd voordat zij in een EU-land een asielaanvraag indienden. EU-lidstaten kunnen ook met veilige landen van herkomst afspraken maken om daar asielaanvragen af te handelen en niet in het EU-land.

Met de nieuwe regels verdwijnt ook de huidige vereiste dat er een band moet zijn tussen degene die asiel aanvraagt en het veilige derde land waar de asielzoeker naartoe wordt gestuurd door het land waar hij een aanvraag wilde indienen.