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EU wel aanwezig bij vredesbesprekingen Rusland, VS en Oekraïne

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is dinsdag en woensdag aanwezig bij de gesprekken over vrede tussen Oekraïne, Rusland en de VS in Abu Dhabi, bevestigde een woordvoerder van de Europese Commissie maandag. De Europese Commissie wordt op het niveau van nationale veiligheidsadviseurs vertegenwoordigd. Ook de Raad van de EU-regeringsleiders is volgens haar vertegenwoordigd. Namen werden niet genoemd. Rusland ontkende eerder maandag dat Europa betrokken is bij die besprekingen.
Brussel houdt zich steeds op de vlakte over deelname aan de gesprekken en de afvaardiging namens de EU. Dat deed de Commissie ook vorige week al, toen er in Brussel een ontmoeting was over de wederopbouw en de veiligheid van Oekraïne als Rusland met de oorlog stopt.
Of de EU rechtstreeks deelneemt aan gesprekken op het hoogste niveau is onduidelijk. "Er vinden op verschillende niveaus en in uiteenlopende formats gesprekken plaats over vrede in Oekraïne", aldus de woordvoerder van de Commissie.
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