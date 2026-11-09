Klimaattop heeft meer aanmeldingen dan vorige, record blijft uit

ANTALYA (ANP) - Voor de klimaattop in Antalya hebben zich 68.544 mensen geregistreerd, laat het secretariaat van VN-klimaatorganisatie UNFCCC desgevraagd weten. Dat zijn er meer dan vorig jaar in het Braziliaanse Belém, maar de top van drie jaar geleden in Dubai blijft onbetwist de grootste, met bijna 84.000 deelnemers.

Pas weken na de top brengt UNFCCC de volledige lijst naar buiten van deelnemers die daadwerkelijk hun badge hebben opgehaald. Dat zijn er steevast een paar duizend minder dan het aantal geregistreerden. Qua inschrijvingen bezet Antalya de tweede plaats, maar hoe het uiteindelijk uitpakt, moet nog blijken. Het aantal inschrijvingen ligt maar een fractie boven dat van de COP29 in Bakoe. Daarvoor schreven zich bijna 67.000 mensen in, van wie er ruim 54.000 ook echt gingen.

Vorig jaar in Belém hadden ruim 56.000 mensen zich aangemeld, maar volgens de definitieve cijfers waren er 43.000 deelnemers. Dat is overigens exclusief personeel. In de voorlopige cijfers staat dat dit jaar tegen de 24.500 medewerkers zijn geregistreerd.