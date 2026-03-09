ECONOMIE
Gerechtshof Marengo wacht af in advocatenkwestie Taghi

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 11:56
anp090326086 1
SCHIPHOL (ANP) - Het gerechtshof Amsterdam heeft maandag bij de hervatting van het Marengo-proces geen concrete beslissing genomen over de situatie rondom de bijstand van Ridouan Taghi (48). "Dat zou prematuur zijn", zei de voorzitter. De hoofdverdachte zit al bijna een jaar zonder advocaat, sinds de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula in april.
Het hof had in november een onderzoeksrechter de opdracht gegeven om de zoektocht naar een advocaat voor Taghi in kaart te brengen. Ook zou deze rechter kijken naar welke "hobbels" in de toekomst nog te nemen zijn en hoe en wanneer dit zou kunnen. Het hof heeft dit rapport donderdag ontvangen, maar de langverwachte uitkomsten werden maandag niet inhoudelijk besproken in de rechtbank op Schiphol. "Bij deze stand van zaken heeft het hof niet meer te doen dan af te wachten", zei de voorzitter.
Vrijdag meldde de toezichthouder op de advocatuur al dat hun zoektocht naar verdediging voor Taghi vooralsnog niets heeft opgeleverd. Die zoektocht is daarom met acht weken verlengd. Taghi heeft naar eigen zeggen ook verschillende advocatenkantoren benaderd. Maar geen van hen wilde hem bijstaan. Eerder zei Taghi dat hij ook wil dat de zaak zo snel mogelijk wordt behandeld.
Strafrechtelijke vervolging Taghi
Verschillende van zijn advocaten kregen te maken met strafrechtelijke vervolging. Taghi's neef Youssef werd veroordeeld voor het doorspelen van berichten uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), waar Taghi vastzit. Ook zijn voormalige advocaten Inez Weski en Vito Shukrula worden hiervan verdacht.
De rechtbank legde Taghi een levenslange celstraf op. Maandag gaat het hoger beroep in Marengo door met het verhoor van de kroongetuige.
