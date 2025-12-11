Rusland verzekert Venezuela van steun bij ruzie met Washington

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft de president van Venezuela, Nicolás Maduro, verzekerd van de steun van Moskou. Het beleid van Maduro staat steeds meer onder druk van buitenaf, vooral van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Maduro aftreedt. De VS hebben hun militaire aanwezigheid in het Caribisch gebied aanzienlijk versterkt. Ook is een tanker bij Venezuela in beslag genomen.

Het Kremlin verklaarde dat Poetin en Maduro telefonisch hadden gesproken over hun wens hun partnerschapsovereenkomst na te komen. Ook zullen gezamenlijke economische en andere projecten worden uitgevoerd.