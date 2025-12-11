ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland verzekert Venezuela van steun bij ruzie met Washington

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 17:03
anp111225161 1
MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft de president van Venezuela, Nicolás Maduro, verzekerd van de steun van Moskou. Het beleid van Maduro staat steeds meer onder druk van buitenaf, vooral van de Verenigde Staten.
De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Maduro aftreedt. De VS hebben hun militaire aanwezigheid in het Caribisch gebied aanzienlijk versterkt. Ook is een tanker bij Venezuela in beslag genomen.
Het Kremlin verklaarde dat Poetin en Maduro telefonisch hadden gesproken over hun wens hun partnerschapsovereenkomst na te komen. Ook zullen gezamenlijke economische en andere projecten worden uitgevoerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

262075950_l

Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?

5125769_l

De kinderen zijn het huis uit: 7 tips om een stuk goedkoper uit te zijn

generated-image

Het is nóg erger: hoe Trump 4 EU‑landen probeert los te weken

209891651_l

Een tweedehands Tesla kopen is geen goed idee

ANP-543480616

Bekend verdovingsmiddel lijkt goed te werken tegen long covid

dan-gold-E6HjQaB7UEA-unsplash

Dit is waarom bewerkt voedsel nog slechter is voor tieners dan je dacht

Loading