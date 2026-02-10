ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eurocommissaris: EU moet Oekraïne helpen met extra luchtafweer

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 14:23
anp100226157 1
STRAATSBURG (ANP) - Om het Oekraïense energienetwerk echt te beschermen, moet de EU zorgen voor meer luchtafweer en raketten. Dat zei Eurocommissaris Marta Kos (Uitbreiding van de EU) dinsdag in het Europees Parlement. Lidstaten moeten volgens haar desnoods uit eigen voorraad aan Oekraïne leveren.
Rusland voert al geruime tijd aanvallen uit op de Oekraïense energie-infrastructuur, waardoor miljoenen mensen in de kou zitten. Kos had er geen goed woord voor over. Volgens haar zet Rusland de winter in als wapen en probeert het "een humanitaire ramp te veroorzaken", nu het op het slagveld niet wint.
"Het zijn weloverwogen, stelselmatige aanvallen om ervoor te zorgen dat de burgers in de kou en het donker komen te zitten", zei Kos. Het zal volgens haar Rusland niet lukken de veerkracht van het Oekraïense volk te breken, want Oekraïne staat er niet alleen voor.
"De EU staat achter Oekraïne. Europa blijft de druk opvoeren op Rusland dat de gruwelijkste misdaden pleegt in Oekraïne", zei Kos.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

Loading