Eurocommissaris: EU moet Oekraïne helpen met extra luchtafweer

STRAATSBURG (ANP) - Om het Oekraïense energienetwerk echt te beschermen, moet de EU zorgen voor meer luchtafweer en raketten. Dat zei Eurocommissaris Marta Kos (Uitbreiding van de EU) dinsdag in het Europees Parlement. Lidstaten moeten volgens haar desnoods uit eigen voorraad aan Oekraïne leveren.

Rusland voert al geruime tijd aanvallen uit op de Oekraïense energie-infrastructuur, waardoor miljoenen mensen in de kou zitten. Kos had er geen goed woord voor over. Volgens haar zet Rusland de winter in als wapen en probeert het "een humanitaire ramp te veroorzaken", nu het op het slagveld niet wint.

"Het zijn weloverwogen, stelselmatige aanvallen om ervoor te zorgen dat de burgers in de kou en het donker komen te zitten", zei Kos. Het zal volgens haar Rusland niet lukken de veerkracht van het Oekraïense volk te breken, want Oekraïne staat er niet alleen voor.

"De EU staat achter Oekraïne. Europa blijft de druk opvoeren op Rusland dat de gruwelijkste misdaden pleegt in Oekraïne", zei Kos.